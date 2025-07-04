Признание в любви вынудило полицию задержать петербуржца

Молодого человека задержали в Санкт-Петербурге за неуместное признание возлюбленной в чувствах. Парень нанес граффити на баннеры, посвященные Великой Отечественной войне.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что петербуржец испортил плакаты на Малой Конюшенной улице. Выходка попала в объектив камер видеонаблюдения.

Благодаря им правоохранители установили личность правонарушителя. Признание в любви 21-летней девушке оставил 23-летний житель Волгоградской области. Их обоих доставили в отдел для разбирательства. На основании имеющихся материалов возбудили уголовное дело.

Следственный отдел по Центральному району расследует дело по признакам ч. 1 ст.214 (вандализм), ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, совершенные публично).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объявившего в розыск президента России петербуржца отправили в психлечебницу.

Татьяна Титаева