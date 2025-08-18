Уитакер: гарантии безопасности не предполагают отправку войск на Украину

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью Fox News заявил, что гарантии безопасности со стороны США необязательно означают дислокацию американских войск на территорию Украины.

«В конечном итоге это должен решить президент Трамп. Во многом это может быть командование и управление. Необязательно, чтобы это были американские войска»,— сказал господин Уитакер (цитата по ТАСС).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что гарантии безопасности Украине могут быть предоставлены по аналогии со статьей 5 устава НАТО — атака на одну страну-участницу воспринимается как атака на весь альянс, — но в контексте Украины речь идет про государства ЕС.