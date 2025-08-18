Полицейские Дубая раскрыли кражу бриллианта на $25 млн

В Дубае полиция раскрыла кражу уникального розового бриллианта, стоимость которого оценивается в $25 млн. В ходе операции задержаны трое членов преступной группировки, сообщает агентство WAM.

Владелец бриллианта привез его в ОАЭ из Европы для продажи. Преступники, более года планировавшие кражу, выдали себя за посредников состоятельного покупателя. Они арендовали роскошные автомобили и организовали встречи в дорогих отелях, чтобы создать впечатление богатых людей и втереться в доверие к ювелиру. Злоумышленники заманили его на виллу, где украли камень.

Полиция Дубая быстро отреагировала, создав оперативную группу. Благодаря современным технологиям и искусственному интеллекту, за 8 часов удалось установить местонахождение подозреваемых и задержать их. Бриллиант был изъят. Злоумышленники планировали вывезти камень из ОАЭ, спрятав его в небольшом холодильнике.