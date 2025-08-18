«Урал» для жителя Аляски купили за день до встречи Путина и Трампа

Мотоцикл «Урал», который президент России Владимир Путин через дипломатов подарил жителю Аляски Марку Уоррену, купили за день до саммита с Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора представительства Ирбитского мотоциклетного завода Москве Дениса Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Денис Кузнецов отметил, что не знал, куда отправится мотоцикл, и новость о том, что он попал на Аляску, стала для генерального директора неожиданностью. «Это просто рядовая покупка. Достаточно срочная, но рядовая. У нас купили в четверг его [мотоцикл] <...> Для нас это тоже такое приятное удивление»,— сказал он.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина прошла 15 августа в Анкоридже. На прошлой неделе житель Аляски Марк Уоррен в эфире «Россия 1» рассказал, что ему трудно доставать запчасти для «Урала» из-за антироссийских санкций. Сегодня стало известно о том, что Владимир Путин послал Марку Уоррену мотоцикл «Урал». Житель Аляски выразил благодарность за подарок и отметил, что новый мотоцикл лучше старого «Урала», на котором он ездил.