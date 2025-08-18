Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Урал» для жителя Аляски купили за день до встречи Путина и Трампа

Мотоцикл «Урал», который президент России Владимир Путин через дипломатов подарил жителю Аляски Марку Уоррену, купили за день до саммита с Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора представительства Ирбитского мотоциклетного завода Москве Дениса Кузнецова.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Денис Кузнецов отметил, что не знал, куда отправится мотоцикл, и новость о том, что он попал на Аляску, стала для генерального директора неожиданностью. «Это просто рядовая покупка. Достаточно срочная, но рядовая. У нас купили в четверг его [мотоцикл] <...> Для нас это тоже такое приятное удивление»,— сказал он.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина прошла 15 августа в Анкоридже. На прошлой неделе житель Аляски Марк Уоррен в эфире «Россия 1» рассказал, что ему трудно доставать запчасти для «Урала» из-за антироссийских санкций. Сегодня стало известно о том, что Владимир Путин послал Марку Уоррену мотоцикл «Урал». Житель Аляски выразил благодарность за подарок и отметил, что новый мотоцикл лучше старого «Урала», на котором он ездил.

Фотогалерея

«Урал» заводится

Предыдущая фотография
Бывший главный тренер ФК «Урал» Юрий Матвеев в цехе сборки и тестирования

Бывший главный тренер ФК «Урал» Юрий Матвеев в цехе сборки и тестирования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участник пресс-тура во время осмотра готовой продукции

Участник пресс-тура во время осмотра готовой продукции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время сборки мотоцикла

Рабочий во время сборки мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Рабочий во время покраски деталей мотоцикла

Рабочий во время покраски деталей мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Процесс ручной сборки мотоцикла Урал

Процесс ручной сборки мотоцикла Урал

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работник завода во время проверки готовой продукции

Работник завода во время проверки готовой продукции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Изготовление одного из 20 призовых мотоциклов викторины «Опорный край»

Изготовление одного из 20 призовых мотоциклов викторины «Опорный край»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В центре: президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, мэр Ирбита Николай Юдин, исполнительный директор ИМЗ Николай Курмачев

В центре: президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, мэр Ирбита Николай Юдин, исполнительный директор ИМЗ Николай Курмачев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время проверки качества грунтовки деталей мотоцикла

Рабочий во время проверки качества грунтовки деталей мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Цех по сборке мотоциклов

Цех по сборке мотоциклов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время тест-драйва мотоцикла

Рабочий во время тест-драйва мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время сборки мотоцикла

Рабочий во время сборки мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время демонстрации мотоцикла, изготовленного для викторины «Опорный край»

Рабочий во время демонстрации мотоцикла, изготовленного для викторины «Опорный край»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты и Николай Курмачев, исполнительный директор ИМЗ у стенда с готовой продукцией

Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты и Николай Курмачев, исполнительный директор ИМЗ у стенда с готовой продукцией

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочие в цехе сборки мотоциклов

Рабочие в цехе сборки мотоциклов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий в цехе сборки мотоцикла

Рабочий в цехе сборки мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель в Ирбитском государственном музее мотоциклов, за рулем автомобиля-мотокаляски СМЗ С-3А

Посетитель в Ирбитском государственном музее мотоциклов, за рулем автомобиля-мотокаляски СМЗ С-3А

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Мозаика на Дворце Культуры им. В.К. Костаревича, выполненная по проекту художников Г. Мосиным и М. Брусиловским

Мозаика на Дворце Культуры им. В.К. Костаревича, выполненная по проекту художников Г. Мосиным и М. Брусиловским

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 18

Бывший главный тренер ФК «Урал» Юрий Матвеев в цехе сборки и тестирования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участник пресс-тура во время осмотра готовой продукции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время сборки мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Рабочий во время покраски деталей мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Процесс ручной сборки мотоцикла Урал

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работник завода во время проверки готовой продукции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Изготовление одного из 20 призовых мотоциклов викторины «Опорный край»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В центре: президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, мэр Ирбита Николай Юдин, исполнительный директор ИМЗ Николай Курмачев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время проверки качества грунтовки деталей мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Цех по сборке мотоциклов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время тест-драйва мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время сборки мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время демонстрации мотоцикла, изготовленного для викторины «Опорный край»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты и Николай Курмачев, исполнительный директор ИМЗ у стенда с готовой продукцией

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочие в цехе сборки мотоциклов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий в цехе сборки мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель в Ирбитском государственном музее мотоциклов, за рулем автомобиля-мотокаляски СМЗ С-3А

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Мозаика на Дворце Культуры им. В.К. Костаревича, выполненная по проекту художников Г. Мосиным и М. Брусиловским

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Смотреть

Новости компаний Все