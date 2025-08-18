Рубио, Вэнс, Уиткофф и Келлог присоединятся к переговорам Зеленского и Трампа
На переговорах президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог. Об этом сообщил BBC со ссылкой на источники.
Фото: Brian Snyder / Reuters
По данным BBC, к ним также присоединится глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Владимир Зеленский уже поговорил с Китом Келлогом. Согласно календарю Еврокомиссии, сейчас у украинского президента проходит «подготовительная» встреча с главой ЕК Урсулой фон дер Ляейн и европейскими лидерами.
18 августа Владимир Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы обсудить условия будущего мирного соглашения с Россией. Сначала он проведет переговоры с Дональдом Трампом и командой американского президента, затем к ним присоединятся европейские лидеры. Как писали СМИ, при успешном итоге обсуждений 22 августа может пройти встреча Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
