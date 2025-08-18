Трамп отреагировал на критику демократов шуткой о готовности России сдаться США

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает свои политические решения по урегулированию конфликта на Украине верными. В посте в Truth Social американский лидер назвал «глупыми» тех, кто считает его политику неправильной. В другом посте он пофантазировал на тему того, как те же самые люди отреагировали бы на исход, при котором он бы добился полной капитуляции России.

«Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить,— написал Дональд Трамп в посте в Truth Social, намекая на демократов. — Это "глупые" люди, у которых нет ни здравого смысла, ни интеллекта, ни понимания, и они только усложняют поиск выхода из текущей ситуации с Россией и Украиной».

В следующем посте американский лидер написал: «Я абсолютно убежден, что если Россия поднимет руки и скажет: "Мы сдаемся, мы уступаем, мы капитулируем, мы отдадим Украине и великим США, самой почитаемой, уважаемой и могущественной из всех когда-либо существовавших стран, Москву и Санкт-Петербург и все, что их окружает",— за тысячу миль фейковые новостные СМИ и их партнеры-демократы скажут, что это плохой и унизительный день для Дональда Трампа, один из худших дней в истории нашей страны».

Американский лидер опубликовал эти сообщения в преддверии встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Согласно расписанию президента США, встреча с президентом Украины начнется сегодня в 20:15 мск. Президенты намерены обсудить план урегулирования украинского конфликта. По данным NBC, на переговорах также затронут тему гарантий безопасности для Украины.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф говорил, что Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин во время переговоров на Аляске договорились о гарантиях безопасности для Украины. По словам американского чиновника, речь идет об аналогии с 5-й статьей НАТО. Владимир Путин после переговоров с американским коллегой говорил, что Россия готова работать над обеспечением безопасности Украины.

Анастасия Домбицкая