Чем известен бывший мэр Махачкалы Саид Амиров

Родился 5 марта 1954 года в селе Джангамахи Дагестанской АССР. Окончил экономический факультет Всесоюзного института пищевой промышленности. В 1971–1991 годах работал в потребкооперации, дослужился до председателя правления Дагпотребсоюза. В 1991–1998 годах — вице-премьер Дагестана. Курировал взаимоотношения с общественными и религиозными организациями. Считался одним из самых влиятельных людей в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 1993 году в результате покушения стал инвалидом-колясочником. Всего, по словам самого господина Амирова, его пытались убить 16 раз. Так, в июле 1998 года окно кабинета чиновника обстреляли из гранатометов, а уже в сентябре того же года у его дома взорвался автомобиль «УАЗ» с 200 кг взрывчатки. Было разрушено 32 жилых дома, 22 человека погибли, около ста пострадали. Саид Амиров не пострадал и получил прозвище Бессмертный.

В 1996 году возглавлял предвыборную кампанию Бориса Ельцина в республике. В 1998-м избран мэром Махачкалы, переизбирался в 2002, 2006 и 2010 годах. В 2001-м вступил в партию «Единая Россия». Участвовал в создании ее регионального отделения, которое впоследствии возглавил.

В апреле 2013 года признан «Лучшим мэром России» по итогам конкурса Министерства регионального развития. В июне того же года задержан сотрудниками ФСБ и перевезен в Москву. В 2014-м приговорен к десяти годам колонии строгого режима за подготовку теракта. По версии обвинения, планировал сбить с помощью ЗРК самолет, на котором должен был лететь его политический конкурент. В 2015 году приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинению в обстреле торгового центра в Каспийске, убийстве следователя СКР и других преступлениях.

Вину не признал. Отбывает наказание в ИК-6 «Черный дельфин». Подал десятки исков к администрации колонии, в которых просил улучшить условия его содержания.

Доктор экономических наук. Профессор Дагестанского государственного университета. Женат, четверо детей. Старший сын в 2011–2016 годах был депутатом Народного собрания Дагестана, младший до 2013-го возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов Дагестана.