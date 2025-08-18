Трамп отказался от советов экспертов для урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial, что он не нуждается в советах людей, которые много лет работали над разрешением вооруженных конфликтов в мире, но не преуспели в этом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эти люди "глупые", у них нет здравого смысла, интеллекта и понимания, и они только усложняют попытки исправить нынешнюю катастрофу России—Украины»,— написал Дональд Трамп. По его словам, он здесь только для того, чтобы остановить боевые действия. «Я точно знаю, что делаю»,— говорится в посте президента США.

Газета Financial Times на днях опубликовала материал, в котором говорилось, что у Дональда Трампа не осталось компетентных экспертов по России и Украине. Бывший американский дипломат Эрик Рубин сообщил газете, что ключевые должности специалистов по этим странам в администрации президента США все еще пустуют после недавней волны сокращений.