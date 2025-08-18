При стрельбе в США погибли двое полицейских

В городе Тремонтон штате Юта при стрельбе погибли двое полицейских, один был ранен. Об этом сообщил представитель полиции Бригам-Сити Чэд Рейес, передает телеканал Fox.

Инцидент произошел вечером 17 августа, когда полицейские прибыли на вызов о возможном домашнем насилии. Они столкнулись с вооруженным мужчиной, который начал стрельбу. Один полицейский был убит сразу. Второй пытался помочь, но и он был убит.

Позднее к месту происшествия прибыл третий полицейский с служебной собакой. Нападавший снова открыл огонь. Полицейского и собаку госпитализировали. В итоге нападавшего задержали. Полиция начала расследование.