Вузы пересчитали абитуриентов

Крупные уральские вузы практически полностью выполнили планы по приему абитуриентов. Среди востребованных направлений — IT, химические технологии, машиностроение, экономика, менеджмент. При этом представители вузов зафиксировали всплеск интереса к среднему профессиональному образованию (СПО).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приемная кампания в Уральском федеральном университете

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Приемная кампания в Уральском федеральном университете

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Предварительные итоги приемной кампании на пресс-конференции в Екатеринбурге представили Уральский федеральный университет (УрФУ), Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) и Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ).

В российских университетах завершился основной этап приема на программы бакалавриата, а не позднее 20 августа они закончат принимать документы на программы магистратуры.

В УрФУ уже зачислены 6613 первокурсников. Заместитель директора по образовательной деятельности УрФУ Елена Авраменко рассказала, что план приема в бакалавриат и специалитет вуз выполнил на 100%. В общем число абитуриентов университета по сравнению с прошлым годом выросло примерно на 13% — с 37 тыс. до 42 тыс. человек. По квоте Россотрудничества зачислено на бюджетной основе более 100 иностранных студентов. На обучение по контрактной основе заявилось более 100 стран, в лидерах — Китай.

На поступление в УрГЭУ заявления подали порядка 15 тыс. человек. Это на четверть больше прошлогодних значений, рассказал директор института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин. При этом бюджетные места составляют не более 10% от всех, добавил он.

Начальник управления сопровождения обучающихся УрГПУ Илья Баев напомнил, что в конце 2024 года университет объединили с Российским государственным профессионально-педагогическим университетом (РГППУ). В результате число мест по сравнению с прошлым годом у вуза выросло вдвое — до 3 тыс. По бюджетным программам бакалавриата зачислено более 2 тыс. студентов. Договоры об обучении на внебюджетной основе заключили уже с 600 абитуриентами бакалавриата, ожидают, что всего их будет около 1 тыс.

Лидируют по количеству заявлений такие направления, как программная инженерия, IT-специальности, прикладная информатика, математика. В Уральском федеральном университете особо отметили рост интереса к машиностроению. Стабильно пользуются популярностью химические технологии, экономика, менеджмент.

«В этом году серьезный спрос на программы биотехнологий, технологий общественного питания»,— добавил Максим Марамыгин.

В УрГПУ наиболее популярны направления — обществознание и управление воспитательной работой. Абитуриенты активно подавали документы на программы, связанные с лингвистикой, программы с самым большим количеством бюджетных мест — русский язык и литература, математика и информатика. Очень популярна «чистая» психология без педагогического компонента: на эту специальность предусмотрено лишь 6 мест на бюджетной основе, конкурс превысил 100 человек на место.

В качестве основной тенденции представители вузов выделили значительный рост числа заявлений, поданных через сервис Госуслуг — в УрФУ передали онлайн до 95% заявлений, в УрГЭУ — почти 90%. Активно этой возможностью пользовались абитуриенты программ магистратуры, аспирантуры и среднего профессионального образования (СПО) при университетах, которые в этом году впервые смогли подавать заявления через интернет.

Еще один тренд — «колоссальный всплеск» интереса к программам СПО.

По словам господина Марамыгина, количество заявлений на поступление в колледж при УрГЭУ выросло в два с лишним раза, как итог на бюджетные места были зачислены только ученики со средним баллом аттестата 5. Госпожа Авраменко рассказала, что 15 августа УрФУ дополнительно выделили 40 бюджетных мест по программам СПО из-за высокого интереса, места распределят во время дополнительного зачисления после 20 августа.

Илья Баев отметил рост числа поступающих по квоте для участников специальной военной операции (СВО) и их детей. «Растет доля самих участников СВО, которые оттуда ушли по ранениям, по ним это видно»,— сказал Максим Марамыгин. Елена Авраменко добавила, что УрФУ в этом году занял первое место в России по числу зачисленных по такой квоте, при этом по некоторым направлениям она составила не стандартные 10%, а от 12% до 15%.

Анна Капустина