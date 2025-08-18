Лидеры Европы проведут встречу с Зеленским перед переговорами с Трампом

Европейские лидеры, прибывшие в Вашингтон, проведут «подготовительную встречу» с президентом Украины Владимиром Зеленским перед тем, как он начнет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это следует из календаря председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Встреча пройдет в 10:00 по местному времени (17:00 по Москве). Помимо главы ЕК к обсуждениям присоединятся британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Предыдущие переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, состоявшиеся 28 февраля, привели к перепалке лидеров и завершились раньше времени. Перед предстоящей встречей Фридрих Мерц дал украинскому президенту «несколько советов, как ему следовало бы вести себя при следующем появлении в Белом доме», чтобы избежать конфликта.

Лусине Баласян