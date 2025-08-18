В Самарской области силовики расследуют падение футбольных ворот на ребенка

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот в Самарской области. Инцидент произошел 14 августа 2025 года на территории школы в селе Старый Аманак Похвистневского района. Об этом сообщает региональное СУ СКР в понедельник, 18 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером группа подростков играла в футбол на школьной спортивной площадке. На 10-летнего мальчика упали футбольные ворота, и он погиб.

Следственный отдел по Отрадному начал расследование по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть по неосторожности). Ведутся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства и виновные лица.

Расследование контролирует прокуратура, которая начала проверку.

Первым об инциденте сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник. Глава региона отметил, что когда чиновники начали разбираться с инцидентом и провели заседание с главами муниципалитетов на тему безопасности в районах, руководитель Клявлинского района Петр Климашов был уличен во лжи, после чего написал заявление об отставке.

Георгий Портнов