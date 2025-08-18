Глава Клявлинского района написал заявление об отставке

Глава Клявлинского района Петр Климашов написал заявление об отставке по своему желанию. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 18 августа.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отставке Петра Климашова предшествовал произошедший 14 августа в Похвистневском районе инцидент с падением незакрепленных ворот, в результате которого погиб ребенок. В селе Старый Аманак на улице Центральная, 42В, на ребенка 2015 года рождения упали футбольные ворота, и его не смогли реанимировать.

В связи с инцидентом врио вице-губернатора — руководитель администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко провел совещание с главами муниципалитетов. После него Петр Климашов решил написать заявление об отставке.

Георгий Портнов