В Петербурге оправдали оскорблявшего медиков и доставшего пистолет гражданина

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оправдал гражданина, нецензурно выражавшегося в адрес сотрудников скорой помощи и прохожих и доставшего травматический пистолет, по делу о хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст.213 УК). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно позиции обвинения, 4 мая 2025 года Аюб Сулейманов спал в состоянии алкогольного опьянения на тротуаре у дома дома 57 по Литейному проспекту. Проснувшись, он использовал грубую нецензурную брань в адрес приехавших на место сотрудников скорой помощи и неустановленных лиц. После этого обвиняемый продемонстрировал им травматический пистолет и совершил публичное мочеиспускание.

Суд установил, что Сулейманов действительно нецензурно выразился в адрес медиков, а потом, стоя спиной к прохожим, достал пистолет, положил его на скамейку и осуществил мочеиспускание. Из видеозаписи произошедшего следует, что фигурант не совершал каких-либо активных действий с оружием в руках. Разрешение на «травмат» у него также имелось. Потерпевшие и свидетели подтвердили, что фигурант спал, сидя на скамейке, и потянулся за пистолетом только когда про оружие спросили прибывшие сотрудники полиции.

Артемий Чулков