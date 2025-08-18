Число депортированных из России иностранцев за полгода увеличилось на 17%

МВД России сообщило, что в первом полугодии 2025 года правоохранители добились депортации из страны 2,8 тыс. иностранных граждан. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 17,1%.

В сообщении МВД, которое приводит «Интерфакс», также указано, что в первом полугодии 791 иностранца лишили российского гражданства. Кроме того, за этот период выдано 16,6 тыс. разрешений на временное проживание в России (-31,6%) и 80,1 тыс. видов на жительство (-32,2%).

Количество уведомлений о заключении трудовых договоров с мигрантами по патенту увеличилось на 30,1% (1,2 млн), по разрешительным документам — на 64,2% (70,7 тыс.).

Подробнее о миграционной политике — в материале «Ъ» «Работников возвращают на родину».