Франция обеспокоена признанием «Репортеров без границ» нежелательной организацией в РФ

В министерстве иностранных дел Франции выразили обеспокоенность в внесением российским Минюстом НКО «Репортеры без границ», центральный офис которой находится в Париже, в реестр нежелательных организаций. Французские власти назвали это решение «абсолютным пренебрежением к свободе слова и свободе прессы».

«Франция выражает обеспокоенность в связи с объявлением о включении НПО "Репортёры без границ" (RSF) в список "нежелательных организаций" в России,— говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. — Это решение является частью кампании российских властей по подавлению любых критических высказываний в адрес правительства, что является абсолютным пренебрежением к свободе слова и свободе прессы».

Во внешнеполитическом ведомстве также призвали Россию «к немедленному и безоговорочному освобождению всех лиц, преследуемых по политическим мотивам», а также к соблюдению своих международных обязательств в отношении права на информацию и доступа к ней.

Минюст признал организацию «Репортеры без границ» нежелательной в России 14 августа. Организация была основана в 1985 году. Среди ее декларируемых целей — борьба против цензуры и за освобождение журналистов, попавших в тюрьму из-за профессиональной деятельности.

Анастасия Домбицкая