Минюст признал организацию «Репортеры без границ» нежелательной в России

Министерство юстиции России внесло в реестр нежелательных организаций НКО «Репортеры без границ», следует из обновленного перечня на сайте ведомства.

Организация была основана в 1985 году. Ее девиз: «Без свободной прессы ни об одной борьбе никогда не узнают». Среди ее декларируемых целей — борьба против цензуры и за освобождение журналистов, попавших в тюрьму из-за профессиональной деятельности.

Организация также ведет список «врагов свободы прессы». В их числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава КНДР Ким Чен Ын, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Центральный офис организации находится в Париже.