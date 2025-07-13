Зумеры плачут вместе с Таней

У зумеров подскочил интерес к очередной звезде из девяностых. Татьяна Буланова набирает популярность вслед за «Золотым кольцом». Такая новость появилась в официальном Telegram-канале певицы с подписью «молодежь подпевает хиту, который еще помнят их родители». По данным СМИ, гонорары Булановой на этом фоне также выросли больше чем в два раза. Чем привлекают новую аудиторию звезды девяностых? С артисткой и представителями шоу-бизнеса беседовала Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На видео, которое публикует официальный Telegram-канал Булановой сотни поднятых вверх смартфонов. Влюбленная толпа снимает концерт на открытой площадке фестиваля. И хором вторит певице строчки, знакомые девчонкам и мальчишкам 1990-х. Как призналась “Ъ FM” сама Татьяна Буланова, аудиторию по возрастному признаку она делить не собирается:

«Я никогда не подстраивалась, никогда не шла на поводу, никогда не заигрывала с молодежью.

Мне иногда хочется что-то поменять, потому что мне самой хочется чего-то нового, а не чтобы понравиться кому-то. На наших концертах всегда были люди разного возраста. И когда меня спрашивают, какая публика ходит, я не могу сказать. И молодые, и более старшего поколения люди, и совсем юные, и дети. Конечно, приятно, что и молодежь обращает внимание на наши песни. Выступать так же, как и перед абсолютно любой аудиторией. Единственное, можно делать различие, наверное, когда концерт-дискотека и концерт более камерный. На дискотеке люди танцуют, определенный репертуар должен быть. Хотя на наших концертах ближе к финалу танцуют все».

Пик популярности Булановой пришелся на 1990-е. Как в составе группы «Летний сад», так и в сольной карьере. А песня «Не плачь» стала хитом. Чуть позже в этот список вошли композиции «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный». Недавно ремиксы этих треков завирусились в TikTok . По изученной схеме к поглощению творчества звезды присоединились и зумеры.

Главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов объясняет причину такого ажиотажа вокруг артистов с флером ностальгии: «Есть общее снижение уровня современных исполнителей. Чувствуется, что недотягивают до того уровня, который был в 1970-х, 1980-х, 1990-х. Поэтому интерес к музыке прошлого велик. Чисто количественно спрос сейчас растет все больше. Это спрос обеспеченный: у людей есть деньги на то, чтобы покупать билеты. Другой вопрос, что покупать билеты практически не на кого».

По данным некоторых Telegram-каналов, гонорар артистки на этом фоне подскочил с 700 тыс. руб. до 2 млн руб. за часовой концерт. Надежда Кадышева, по словам ее продюсера, заработала за концерт на «Алых парусах» свыше 10 млн руб. Но промоутер компании «Ру-концерт» Евгений Морозов против таких сравнений:

«Эти артисты, на мой взгляд, не могут быть сопоставимы: Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. Откуда мы знаем, как появилась эта молодежь? Откуда нам известно? Может быть, это сняли специально, может быть, по заказу. Да, все сейчас хотят жениться на так называемой молодой аудитории. То, что Кадышевой интересуется молодежь, это всего лишь показатель того, что внутри них зашит русский национальный код фольклорный музыки: балалайка, баян и так далее».

Ренесанс артистов или отдельных треков девяностых и нулевых ярко заметен на примере «Руки вверх», Кати Лель, «Иванушки International», «Короля и Шута» и некоторых других. Причина — социальные сети и вирусный эффект, механизм которого не до конца изучен, говорит композитор и продюсер группы «Рефлекс» Вячеслав Тюрин: «Музыка 2000-х и конца 1990-х создавалась руками, душой, любовью. Это правильная гармония, тексты. Есть секреты вечной музыки, которая уже в генетическом коде сидит.

Чем они берут молодежь сейчас, я понятия не имею. Нужно разобраться. Может быть, был какой-то ремикс. Я разговаривал с коллегами из "Миража", там то же самое. Было "Слово пацана. Кровь на асфальте" , и все забыли про "Музыка нас связала", все стали петь сразу "Где ты, мой новый герой?". Что у Тани, я не знаю.

Она же виртуозной плакальщицей считалась, может, зумеры плакать любят».

По данным площадки «Яндекс Музыки», слушателей за последней месяц у Татьяны Булановой прибавилось почти на 1 млн. И за 30 дней «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет», «Ты взрослая» и другие композиции прослушали 4,5 млн пользователей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая