Две области Черноземья вошли в топ-20 страны по уровню благосостояния семей

Липецкая и Белгородская области оказались в топ-20 регионов страны по уровню благосостояния семей в 2024 году. Это следует из результатов исследования агентства «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Расчет рейтинга произведен путем сложения двух чистых медианных годовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В целях сопоставимости субъектов РФ с разным уровнем цен потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона.

Так, Липецкая область заняла 16-е место в топе. Потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в регионе составляет почти 43 тыс. руб., с одним ребенком — 59,5 тыс. руб. Белгородская область заняла 17-ю строчку с показателями 41,9 тыс. руб. и 58,6 тыс. руб. соответственно.

Курская область расположилась на 28-ом месте, у проживающих в регионе семей с двумя детьми может оставаться 31,5 тыс. руб., а с одним ребенком — 47,8 тыс. руб. На 45-ом месте находится Воронежская область (25,8 тыс. руб. и 41,7 тыс. руб.), на 61-ом — Тамбовская область (19,8 тыс. руб. и 35,6 руб.)

Ниже всех регионов Черноземья оказалась Орловская область, которая заняла 67-ю строчку рейтинга. Здесь у семей с двумя детьми после минимальных расходов остается только 17,1 тыс. руб., а с одним ребенком — 35,4 тыс. руб.

Лидерами в стране стали Ямало-Ненецкий округ, где потенциально возможный денежный остаток составил 125,2 тыс. руб. и 145,2 тыс. руб. На второй строчке — Ханты-Мансийский округ (86,9 тыс. руб. и 106,1 тыс. руб.). На третьем месте — Магаданская область, где в семьях потенциально возможный денежный остаток составляет 75 тыс. руб. и 97,7 тыс. руб. На четвертом месте Москва: в столичных семьях потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми составил 66,8 тыс. руб., с одним — 80,8 тыс. руб. Замыкает лидирующую пятерку Ненецкий автономный округ (65,2 тыс. руб. и 90,8 тыс. руб.).

Согласно опубликованному в середине июня исследованию «РИА Рейтинг», Белгородская, Орловская и Липецкая области оказались в топ-20 регионов страны по уровню доходов населения в 2024 году.

Ульяна Ларионова