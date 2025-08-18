Белый дом интересовался, в каком виде Зеленский прибудет на встречу с Трампом

Белый дом направлял Киеву запрос касательно одежды, в которой президент Украины Владимир Зеленский планировал прибыть на предстоящую встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, представители США уточняли, наденет ли украинский политик костюм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Nathan Howard / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, наденет ли президент Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Трампом в Овальном кабинете в понедельник»,— сообщил Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным портала, украинская сторона уведомила Вашингтон, что президент прибудет на переговоры в том же черном костюме, в котором он участвовал в июньском саммите НАТО в Гааге.

С начала спецоперации на Украине Владимир Зеленский появлялся на публичных встречах с иностранными политиками в военной форме или кэжуал-образах в тонах милитари. Первая встреча с Дональдом Трампом в Белом доме, которая состоялась в феврале, не стала исключением. В деловом костюме украинский лидер впервые за несколько лет появился в июне этого года на встрече с британским монархом Карлом III. В черном костюме он приехал и на саммит НАТО, который прошел 25 июня в Гааге.

Согласно расписанию президента США, встреча с президентом Украины начнется сегодня в 20:15 мск. Президенты намерены обсудить план урегулирования украинского конфликта. По данным NBC, на переговорах также затронут тему гарантий безопасности для Украины.

Предыдущий визит господина Зеленского в Вашингтон в конце февраля обернулся скандалом. Во время встречи президент Украины стал спорить и перебивать американского лидера. После этого украинская делегация покинула Белым дом досрочно. В апреле лидеры двух стран встретились в Ватикане, разговор длился 15 минут.

Подробнее о первой встрече президентов Украины и США в Белом доме — в материале «Ъ» «Ваши проблемы начинаются прямо сейчас».

Анастасия Домбицкая