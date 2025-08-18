Белый дом интересовался, в каком виде Зеленский прибудет на встречу с Трампом
Белый дом направлял Киеву запрос касательно одежды, в которой президент Украины Владимир Зеленский планировал прибыть на предстоящую встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, представители США уточняли, наденет ли украинский политик костюм.
Владимир Зеленский
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, наденет ли президент Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Трампом в Овальном кабинете в понедельник»,— сообщил Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
По данным портала, украинская сторона уведомила Вашингтон, что президент прибудет на переговоры в том же черном костюме, в котором он участвовал в июньском саммите НАТО в Гааге.
С начала спецоперации на Украине Владимир Зеленский появлялся на публичных встречах с иностранными политиками в военной форме или кэжуал-образах в тонах милитари. Первая встреча с Дональдом Трампом в Белом доме, которая состоялась в феврале, не стала исключением. В деловом костюме украинский лидер впервые за несколько лет появился в июне этого года на встрече с британским монархом Карлом III. В черном костюме он приехал и на саммит НАТО, который прошел 25 июня в Гааге.
Согласно расписанию президента США, встреча с президентом Украины начнется сегодня в 20:15 мск. Президенты намерены обсудить план урегулирования украинского конфликта. По данным NBC, на переговорах также затронут тему гарантий безопасности для Украины.
Предыдущий визит господина Зеленского в Вашингтон в конце февраля обернулся скандалом. Во время встречи президент Украины стал спорить и перебивать американского лидера. После этого украинская делегация покинула Белым дом досрочно. В апреле лидеры двух стран встретились в Ватикане, разговор длился 15 минут.
