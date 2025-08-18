Премьер-министр Республики Сербской подал в отставку
Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович подал в отставку. По его словам, в ближайшее время будет сформирован новый кабинет министров.
Радован Вишкович
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Я оставляю своему преемнику стабильную Республику Сербскую и желаю успехов новому правительству»,— заявил Радован Вишкович на пресс-конференции. Решение об отставке он согласовал с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
Радован Вишкович возглавлял правительство Республики Сербской с 2018 года. Он останется на посту главы правительства, пока не будет утвержден новый состав кабинета министров. В правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) обсуждают реорганизацию правительства и планы по созданию коалиционного правительства.