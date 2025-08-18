Ряды ХК СКА пополнил оказавшийся в списке отказов Николай Голдобин

Хоккейный клуб «Спартак» поместил в список отказов игрока Николая Голдобина. Петербургский СКА забрал хоккеиста в свою команду, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Николай Голдобин за прошедший сезон забросил за «Спартак» 24 шайбы и сделал 43 голевые передачи в 74 играх. За всю хоккейную карьеру — 120 и 157 в 339 матчах. В петербургской команде пока не подтвердили переход игрока.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что американский нападающий Рокко Гримальди заключил двухлетний контракт с ХК СКА.

Татьяна Титаева