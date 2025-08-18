Путин призвал тиражировать механизм «одного окна» для участников СВО

Владимир Путин призвал совершенствовать и тиражировать механизм «одного окна» для приема заявлений от участников военной операции и членов их семей. О работе системы президенту рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он напомнил, что в регионе проходил «пилот» проекта.

«Участник СВО, либо ... член семьи приходит в МФЦ, ему не нужно бегать по всем ведомствам, подает одно заявление,— сказал господин Слюсарь (цитата по сайту Кремля), — а дальше МФЦ сам уже взаимодействует со всеми ведомствами по этим мерам поддержки».

Как уточнил врио губернатора, помимо Ростовской области механизм «одного окна» начали внедрять еще 11 регионов.