Моди сообщил о разговоре с Путиным и призвал к мирному урегулированию на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Моди, в ходе беседы российский коллега поделился с ним впечатлениями от недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом. При этом индийский премьер подчеркнул позицию Индии по конфликту на Украине, призвав стороны к мирному урегулированию конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарендра Моди и Владимир Путин в 2022 году

Фото: пресс-служба президента РФ Нарендра Моди и Владимир Путин в 2022 году

Фото: пресс-служба президента РФ

«Благодарю моего друга, президента (Владимира. — "Ъ") Путина, за его телефонный звонок и за то, что он поделился впечатлениями о своей недавней встрече с президентом (Дональдом. — "Ъ") Трампом на Аляске,— написал Нарендра Моди в соцсети X. — Я с нетерпением жду продолжения наших контактов в ближайшие дни».

В посте подчеркивается, что «Индия неизменно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении».

Ранее индийские власти столкнулись с давлением со стороны президента США Дональда Трампа. 6 августа господин Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентны пошлин на индийские товары. С учетом уже существовавших ограничений, тарифы на импорт из Индии достигли 50%. Свое решение глава Белого дома обосновал тем, что Индия закупает нефть у России, поддерживая тем самым ее экономику. Ожидается, что пошлины вступят в силу 27 августа, если президент США не внесет изменения в указ. Он допускал такой сценарий в том случае, если Нью-Дели изменит свою политику.

Позднее индийский телеканал NDTV сообщал об отмене визита переговорной группы из США в Индию, в ходе которого планировалось обсудить торговую сделку между странами.

Как Индия может ответить на пошлины Дональда Трампа, читайте в материале «Ъ» «Тарифы поданы».

Анастасия Домбицкая