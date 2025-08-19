Газета «Коммерсантъ» 19.08.2025, 07:00 Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом по итогам января—июля 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%) 1 Lada 2107 80 802 8,2 2 Lada 2114 65 623 –5,8 3 Kia Rio 63 435 –6,0 4 Hyundai Solaris 62 911 –4,1 5 Lada 2170 58 222 0,4 6 Ford Focus 58 197 –5,2 7 Lada 4x4 56 863 2,5 8 Toyota Corolla 52 698 –3,0 9 Lada 2190 46 599 1,0 10 Toyota Camry 45 711 –1,2 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».