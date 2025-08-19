Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом по итогам января—июля 2025 года

Место Модель Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%)
1 Lada 2107 80 802 8,2
2 Lada 2114 65 623 –5,8
3 Kia Rio 63 435 –6,0
4 Hyundai Solaris 62 911 –4,1
5 Lada 2170 58 222 0,4
6 Ford Focus 58 197 –5,2
7 Lada 4x4 56 863 2,5
8 Toyota Corolla 52 698 –3,0
9 Lada 2190 46 599 1,0
10 Toyota Camry 45 711 –1,2

Источник: «Автостат».

Новости компаний Все