На ЧМК прокомментировали информацию о выбросах розового дыма

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) официально прокомментировало выбросы розового дыма, которые заметили днем 18 августа.

Стационарные посты городской системы наблюдения за качеством воздуха не зафиксировали превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ после выброса на одном из конвертеров ЧМК, заявили на комбинате.

«Выброс не вышел за пределы территории предприятия. Замеры, проведенные на территории комбината и в санитарно-защитной зоне, показали отсутствие превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Предприятием усилен производственный и экологический контроль», — отметили в пресс-службе ЧМК.

Ранее министерство экологии Челябинской области разъяснило, что выбросы являются результатом «технологических процессов» на комбинате, которые решили остановить до конца дня.

