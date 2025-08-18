В минэкологии Челябинской области объяснили выброс розового дыма на ЧМК

Днем 18 августа в районе Челябинского металлургического комбината (ЧМК) очевидцы заметили выбросы розового дыма. В пресс-службе регионального министерства экологии сообщили, что это результат «технологических процессов» на предприятии.

«По информации предприятия, аварийных выбросов и ситуаций нет. В данный момент залповый выброс прекращен. По информации ЧМК, принято решение остановить аналогичные технологические операции до конца сегодняшнего дня»,— отметили в министерстве экологии.

По данным ведомства, возле предприятия не зафиксировали повышенную концентрацию загрязняющих веществ в воздухе, однако лаборатории Центра экологического мониторинга проведут дополнительные замеры. Кроме того, на стационарных постах усилили контроль за метеорологической обстановкой в районе комбината.