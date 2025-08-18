Объявлен расширенный состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин включил 39 игроков в расширенный список национальной команды на товарищеские матчи в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

4 сентября сборная России сыграет с командой Иордании в Москве, 7 сентября — с катарцами в Эр-Райяне. В расширенный состав национальной команды в том числе вошли Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов (ПСЖ), Алексей Миранчук («Атланта») и Антон Миранчук («Сьона»). «Вызовы мы посылаем всем нашим легионерам. А когда будем формировать окончательный список, то будем смотреть, в каком, прежде всего физическом, состоянии они находятся. У нас два матча, хотим, как минимум, рассмотреть всех кандидатов», — заявил Валерий Карпин.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA и UEFA из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова