Венгерская MOL сообщила о ремонте нефтепровода «Дружба» после остановки поставок

Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила о ремонтных работах на нефтепроводе «Дружба». Сегодня официальные лица Венгрии и Словакии заявили о приостановке поставок.

«Ведется техническое восстановление, после которого поставки сырой нефти возобновятся»,— сказано в заявлении MOL (цитата по Reuters).

По словам министра иностранных дел Венгрии, поставки были остановлены из-за атаки Украины на трансформаторную подстанцию. Словацкий оператор Transpetrol сообщил о перебоях в подаче электроэнергии.