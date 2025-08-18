Таиланд запускает для туристов сервис конвертации криптовалюты в баты

Таиланд запустит в тестовом режиме сервис TouristDigipay, с помощью которого туристы смогут конвертировать криптовалюту в баты. Это позволит расплачиваться без наличных и карт, сообщил министр финансов Пхичая Чунхавачира.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы облегчить пребывание иностранных туристов в Таиланде»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по Bloomberg). По оценкам главы тайского Минфина, инициатива будет способствовать развитию туризма в королевстве.

Тестирование программы начнется в четвертом квартале 2025 года и займет 18 месяцев. Можно будет конвертировать не более 500 тыс. бат ($15,4 тыс.) в месяц. Лимит может быть пересмотрен после завершения пилотного периода.

Агентство пишет, что Таиланд рассчитывает увеличить поток туристов из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, чтобы компенсировать 33-процентное падение турпотока из Китая в первой половине года. Таиланд снизил прогноз по числу иностранных туристов в 2025 году на 10%, до 33 млн.

Подробнее об использовании цифровых активов в королевстве — в материале «Ъ FM» «Таиланд осваивает криптовалюты».