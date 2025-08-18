Ярославское художественное училище возглавил череповецкий специалист

Директором ГПОУ ЯО «Ярославское художественное училище» стала Светлана Султанова. Об этом сообщили в правительстве области.

Госпожа Султанова имеет два высших образования и большой опыт работы на руководящих должностях. «Около восьми лет возглавляла крупное музейное объединение в Череповце, а ее дед был художником в Гаврилов-Яме и в свое время окончил Ярославское художественное училище»,— рассказала министр культуры области Ирина Ширшова.

Напомним, в декабре 2024 года пост директора покинул Сергей Коровин, возглавлявший учреждение с 1988 года. Обязанности директора исполняла Елена Замотина, которая теперь вернется на пост заместителя директора.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что штатную численность ГПОУ ЯО «Ярославское художественное училище» сократят с 82 по 56 единиц. Сокращения затронут административно-управленческий и вспомогательный персонал, преподавательский состав будет сохранен в полном объеме, поясняли в областном министерстве культуры, которое является учредителем училища.

Алла Чижова