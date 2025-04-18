В Ярославском художественном училище сократят штат

Штатную численность ГПОУ ЯО «Ярославское художественное училище» сократят с 82 по 56 единиц. Соответствующее постановление правительства области подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское художественное училище Фото: Ярославское художественное училище

Постановление вступит в силу 4 июня 2025 года. В областном министерстве культуры, которое является учредителем училища, «Ъ-Ярославль» пояснили, что сокращения затронут административно-управленческий и вспомогательный персонал.

«Преподавательский состав будет сохранен в полном объеме. Основную долю составит сокращение вакантных ставок. Проводимые оптимизационные процессы не повлияют на учебный процесс и качество образования»,— сообщили в министерстве.

Алла Чижова