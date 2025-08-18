Глава Дагестана сообщил о ранении Героя России генерала Абачева

Герой России Эседулла Абачев получил серьезное ранение во время пребывания в одном из приграничных районов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герой России Эседулла Абачев (справа) и глава Дагестана Сергей Меликов

Фото: Telegram-канал главы Республики Дагестан Герой России Эседулла Абачев (справа) и глава Дагестана Сергей Меликов

По словам Сергея Меликова, врачи оценивают состояние Эседуллы Абачева как тяжелое, но стабильное. Он подчеркнул, что сейчас генерал находится в одном из лучших военных медцентров.

СМИ со ссылкой на публикации в Telegram-каналах приводили подробности о произошедшем. «Газета.ru» писала об атаке на колонну российских войск в Курской области.