Глава Дагестана сообщил о ранении Героя России генерала Абачева
Герой России Эседулла Абачев получил серьезное ранение во время пребывания в одном из приграничных районов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Герой России Эседулла Абачев (справа) и глава Дагестана Сергей Меликов
Фото: Telegram-канал главы Республики Дагестан
По словам Сергея Меликова, врачи оценивают состояние Эседуллы Абачева как тяжелое, но стабильное. Он подчеркнул, что сейчас генерал находится в одном из лучших военных медцентров.
СМИ со ссылкой на публикации в Telegram-каналах приводили подробности о произошедшем. «Газета.ru» писала об атаке на колонну российских войск в Курской области.