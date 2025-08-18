«А кто-то здесь миллионами ворочает»

Громкое дело о похищении и убийстве членов известной в Саратове семьи бизнесменов в октябре 2004 года было раскрыто по горячим следам, несмотря на то, что один из подозреваемых входил в следственную группу, работавшую над делом. Была задержана банда, в состав которой входили подполковник областного управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Жирнов, майор ОМОНа Николай Торгашов и двое ранее судимых — Константин Молчанов и Валерий Быков. Как кураж и паника привели к трем жертвам похищения и провалу спецоперации по освобождению заложника, что говорили обвиняемые в суде и какие сроки получили «оборотни в погонах» и бандиты — во второй части материала «Миллион с молотка» архивной рубрики «Криминал минувших дней».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Молчанов, Валерий Быков, Валерий Жирнов и Николай Торгашев попались, когда попробовали шантажировать семью Бандориных

26 октября 2004 года прокурор Саратовской области Анатолий Бондарь и начальник ГУВД Александр Шинкарев на брифинге сообщили о задержании банды, подозреваемой в похищениях и убийствах. Заявление вызвало широкий общественный резонанс — информация о безнаказанно действовавшей в области преступной группе и ее жертвах обсуждалась и в обществе, и в местной и федеральной прессе. Среди задержанных оказались подполковник областного управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Жирнов и майор ОМОНа Николай Торгашов, ранее судимые Валерий Быков и Константин Молчанов, а Игоря Шайдетского объявили в международный розыск.

После задержания на заброшенной даче знакомого одного из фигурантов следователи обнаружили 25 кг тротила, 400 г пластита, 4 автомата Калашникова, снайперскую винтовку, два гранатомета, гранаты, мины и около 18 тыс. патронов.

Как удалось установить следствию, история преступной группы началась в конце 90-х гг., когда инструктор по парашютному спорту Константин Молчанов отбывал срок за разбой и в заключении познакомился с Валерием Быковым и Игорем Шайдетским.

После освобождения Молчанов, которого следствие определило как организатора банды, завязал дружеские и финансовые отношения с сотрудником полиции Валерием Жирновым на почве общего увлечения парашютным спортом.

К 2000-м гг. Молчанов и Быков начали преступный промысел, в чем им помогал знакомый подполковник полиции, обеспечивая беспрепятственный проезд с оружием через посты ГАИ.

В материалах дела указывается, что первой жертвой банды стал предприниматель из Энгельса Александр Заикин. Вечером 26 декабря 2000 года Молчанов и Быков, переодетые в милицейскую форму, остановили Volvo, в котором находились предприниматель, его жена, водитель и охранник. Преступники надели на всех наручники, отвезли в дом жертвы, заставили открыть сейф и забрали $18 тыс. Жертвам угрожали расправой в случае обращения в правоохранительные органы.

Следующей жертвой банды стала Галина Шамхалова, жена руководителя строительной компании «Шелдом» Бейтемира Шамхалова. Осенью 2002 года вновь переодетые в милицейскую форму Быков и Молчанов похитили ее с дачи. За возвращение преступники требовали $100 тыс., но в ходе переговоров сумма была снижена до $70 тыс. Преступники, подозревая, что переговоры о выкупе контролируются милицией, несколько раз меняли место передачи денег. В итоге чемодан с $70 тыс. Бейтемир Шамхалов по указанию похитителей бросил в акведук у трассы на окраине Саратова. Милиционеры следили за местом передачи несколько часов, но за чемоданом никто не пришел, а позднее выяснилось, что и не должен был прийти — бандиты забрали его по водостоку.

После успешного выкупа заложника банда Молчанова «залегла на дно». Валерий Быков даже уехал в Нижний Новгород, но в 2004 году его нашел Игорь Шайдетский и уговорил на еще одно преступление, которое в итоге стало для банды фатальным.

20 сентября 2004 года преступники похитили начальника медслужбы структуры «Газпрома» «Югтрансгаза» Евгения Бандорина. 10 дней заложник провел без еды и под действием психотропов в одном из гаражей в Ленинском районе Саратова, пока Валерий Быков требовал от его состоятельной семьи $1 млн.

В следственную группу входил один из членов банды подполковник Валерий Жирнов, а еще один участник похищения майор ОМОНа Николай Торгашов был в составе спецгруппы по освобождению заложника, которая вечером 2 октября участвовала в передаче выкупа на острове Котлубань возле села Пристанное. Брат жертвы Алексей Бандорин, его телохранитель Виктор Гусев и лейтенант СОБРа Виктор Пруцких спустились с Нового моста через Волгу к месту передачи денег и положили чемодан в песчаное углубление.

Операция пошла не по плану, когда Алексей Бандорин в условиях плохой видимости направил свой фонарь в кусты, где прятался один из преступников. Константин Молчанов, наблюдавший за передачей выкупа, испугался, что это световой сигнал к началу захвата, бросил боевую гранату и открыл стрельбу из автомата. Алексей Бандорин и Виктор Пруцких погибли на месте, Виктор Гусев получил тяжелые ранения, а преступник, оставив деньги, сумел переправиться на подготовленной лодке через реку, пересесть в ожидавший автомобиль и скрыться, несмотря на расставленные посты ГАИ.

Милицейские начальники, позднее объясняя причины провала операции по освобождению заложника, говорили, что задерживать преступников на острове не собирались, лишь проследить за ними в надежде, что они приведут к месту содержания жертвы. Вина была возложена на погибшего Алексея Бандорина.

Николай Торгашов, узнав о гибели своего коллеги Виктора Пруцких, в состоянии алкогольного опьянения отправился в гараж, где содержался похищенный Евгений Бандорин. Как рассказывал «оборотень в погонах» на суде, трагедия с тремя жертвами так подействовала на него, что он решил выпустить заложника. Но в итоге, как рассказывали преступники присяжным, Молчанов влил в горло жертве бутылку водки и вколол ему очередную дозу психотропа. Затем Быков ударил Бандорина молотком по голове, чтобы тот потерял сознание, но удар оказался смертельным. Тело выбросили в лесополосе к юго-западу от Саратова, так и не сняв наручников, ключ был утерян. После обнаружения тела судмедэксперты установили, что череп жертвы был проломлен в нескольких местах.

Даже после гибели заложника и его освободителей преступники продолжали требовать деньги и угрожать в телефонных звонках жене и отцу Евгения Бандорина. А один из членов банды майор Торгашов исполнял служебные обязанности по охране дома своих жертв.

На похоронах погибшего Виктора Пруцких его коллега и «оборотень в погонах» Валерий Жирнов нес его портрет.

Расследуя дело, следствие изучило видео, которое похитители в момент переговоров отправляли Бандориным в доказательство, что заложник жив — в нем Евгений просил спасти ему жизнь и отдать требуемую сумму похитителям. В кадр попал предмет, следствие опознало магнитную мину, и это явилось косвенным подтверждением версии, что у преступников имеется свой человек в правоохранительных органах. Доступ к такому оружию имел ограниченный круг, имевший или имеющий боевое прошлое. 23 октября 2004 года подозреваемые были арестованы, а 23 ноября прокуратура предъявила обвинение по ст. 209 (бандитизм), ст. 105 ч. 2 (убийство двух и более лиц), ст. 126 (похищение), ст. 163 (вымогательство) УК РФ сотрудникам областного МВД, проходившим службу в Чечне, Валерию Жирнову и Николаю Торгашову. Такие же обвинения были предъявлены задержанным Константину Молчанову и Валерию Быкову. Игорь Шайдетский был объявлен в международный розыск. Каждому из них грозило пожизненное заключение. Кто на кого дал в итоге показания, следствие не раскрыло.

Суд начался 1 сентября 2005 года. По просьбе Валерия Жирнова и Николая Торгашова, дело рассматривали присяжные.

«После Чечни хочется риска... А кто-то здесь миллионами ворочает»,— объяснял свои мотивы суду и присяжным подполковник милиции Валерий Жирнов.

«Алексей Бандорин не хотел отдавать нам деньги. Думаю, не потому, что их у него их не было, а потому, что он считал себя великим человеком и думал: как же так, Бандориных нагнули! Это величие большого человека, не смирившегося с поражением»,— рассказывал присяжным Валерий Быков. Он утверждал, что братья Бандорины сами виноваты в своей гибели, им нужно было не обращаться в милицию, а просто заплатить выкуп.

«71-летний Михаил Бандорин, отец погибших Алексея и Евгения, все это время, не отрываясь, смотрел на обвиняемых, которых поместили в камеру из бронированного стекла, установленную в судебном зале. Родственники подсудимых, которым в зале суда отвели место фактически сразу за потерпевшими, в особо несправедливых, по их мнению, местах приговора, шептали: „Это даже не было доказано!“. Сами подсудимые воспринимали происходящее спокойно, Николай Торгашов даже улыбался.» (Анастасия Иванова, Саратов. Газета «Коммерсантъ» № 243/П от 26.12.2005, стр. 4).

В декабре суд вынес приговор. Николай Торгашов в итоге получил самый мягкий срок — 15 лет колонии строгого режима. Валерий Жирнов — 20 лет, Быков — 25, а Молчанов был приговорен к пожизненному заключению. Родственники погибших заявили, что в целом удовлетворены решением суда.

Игоря Шайдетского сотрудники уголовного розыска задержали 20 июля 2006 года в микрорайоне Затон города Саратова у дома, где жила его семья. Он сразу же во всем признался, а также заявил, что устал прятаться на острове, где провел последние полтора года. К тому времени его уже заочно осудили за вымогательство, похищение и убийство. Он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

Никита Маркелов