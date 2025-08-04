Миллион с молотка

Осенью 2004 года в Саратове был похищен менеджер структуры «Газпрома» Евгений Бандорин. Его возвращение преступники оценили в $1 млн., а переговорами занялся его старший брат, банкир Алексей Бандорин. При попытке передачи денег погибли двое человек, еще одного тяжело ранили, а похищенного нашли на следующий день с проломленным черепом. Как и почему провалилась операция по освобождению заложника — в первой части нового материала архивной рубрики «Криминал минувших дней».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Братья Евгений и Алексей Бандорины стали жертвой банды похитителей осенью 2004 года

Фото: Вики Братья Евгений и Алексей Бандорины стали жертвой банды похитителей осенью 2004 года

Фото: Вики

В России в «лихие 90-ые» и в нулевые похищение человека с целью выкупа было одним из самых распространенных методов решения вопроса «быстрых денег» и в криминальной, и деловой среде. Только в Москве в период 1993-2001 гг. было совершено более 1,4 тыс. таких преступлений. Опыта в раскрытии подобных дел у сотрудников правоохранительных органов было немного — специализированные подразделения только создавались. Чаще всего похищения с целью выкупа или давления на конкурентов заканчивались убийством. Один из таких случаев потряс деловую среду Саратова в середине нулевых.

20 сентября 2004 года 43-летний руководитель медицинской службы ООО «Югтрансгаз» Евгений Бандорин по окончании работы сел в автомобиль и поехал домой в пригородный поселок Усть-Курдюм. В тот же вечер его жена ответила на телефонный звонок и узнала, что супруга похитили.

«Ей пообещали вернуть мужа, "но за миллион". Перезвонив, преступники уточнили, что речь идет о миллионе не рублей, а долларов». АНДРЕЙ Ъ-КОЗЕНКО (признан иностранным агентом), ИГОРЬ Ъ-СВИРИЗ, Саратов. Газета «Коммерсантъ» № 177 от 23.09.2004.

Фамилия Бандориных была известна в деловых кругах Саратова. Отец похищенного Михаил Бандорин до 2002 года был заместителем генерального директора ООО «Югтрансгаз», а затем — членом совета директоров «Газнефтьбанка». Председателем совета директоров этой кредитной организации был старший брат Евгения Алексей Бандорин.

ООО «Югтрансгаз» (с 2008 г. — «Газпром трансгаз Саратов») является наследником созданного Приказом государственного производственного комитета по газовой промышленности СССР в 1964 году управления магистральных газопроводов. В 1967-м – оно стало управлением «Средазцентр» и обеспечивало транзит газа по гигантской «Средняя Азия – Центр». В 1993-м правительство РФ создало РАО «Газпром», в состав которого вошло предприятие «Югтрансгаз». В 1999 году уже частный «Газпром» создал ООО «Югтрнасгаз», который обеспечивает газом Саратовскую, Пензенскую и Тамбовскую области. Уставный капитал организации составляет 3,9 млрд руб. В 2024 г. выручка достигла 34,5 млрд руб., а чистая прибыль — 222,3 млн руб.

Сам Евгений Бандорин занимал пост начальника медицинской службы ООО «Югтрансгаз», а до этого служил военным врачом. Как тогда сообщал начальник службы по связям с общественностью «Югтрансгаза» Геннадий Щербатов, собственного бюджета медслужба не имела, а помимо основной работы ничем, что могло бы послужить поводом к похищению, Евгений Бандорин не занимался. Благосостояние близких родственников похищенного и стало первой и единственной версией правоохранительных органов.

АО «Газнефтьбанк» было учреждено в Саратове в феврале 1995 года как отраслевой банк для обслуживания предприятий нефтегазового комплекса. Его создание инициировали ключевые предприятия сектора, включая «Югтрнасгаз», который тогда находился в структуре РАО «Газпром». К 2005 году собственные средства банка превысили 70 млн руб., а клиентами стали стали ООО «Саратовгазприборавтоматика», ОАО «Тантал» и другие крупные предприятия. К концу 2010х более 70% акций принадлежали Алексею и Максиму Бандориным. После покупки финтех-группой IDFEurasia в 2023 году реорганизован в АО «Свой Банк».

Переговоры с похитителями взял на себя Алексей Бандорин. Он также сразу обзвонил саратовские СМИ с просьбой воздержаться от огласки, но информация о похищении спустя два дня все-таки стала общеизвестной.

Передача выкупа преступникам должна была произойти 2 октября под мостом через Волгу у села Пристанное. Доподлинно неизвестно, кем было обозначено место встречи, согласовано число участников и почему в итоге сумму выкупа снизили до $450 тыс.

Автомобиль с участниками операции остановился на мосту. Под дождем и в тумане Алексей Бандорин, его телохранитель Виктор Гусев и лейтенант СОБРа Виктор Пруцких спустились по насыпи к острову Котлубань, где в оговоренном месте положили чемодан с деньгами в углубление в песке. В этот момент им под ноги из кустов прилетела боевая граната, за которой последовала автоматная очередь. Алексей Бандорин и Виктор Пруцких скончались на месте, Виктор Гусев получил тяжелые ранения. Преступники на моторной лодке переправились на другой берег и скрылись на заранее приготовленном автомобиле. Посты ГИБДД по обеим сторонам моста задержать злоумышленников не смогли.

На следующий день в лесополосе возле села Еремеевка, в 30 километрах от Пристанного, нашли тело Евгения Бандорина. Череп жертвы молотками проломили в нескольких местах, установил судмедэксперт.

Спецоперацию по передаче выкупа и освобождению заложника саратовские СМИ назвали «полным провалом».

«Силовые структуры Саратовской области категорически отказывались комментировать происшедшее и перекладывали ответственность друг на друга. В УБОПе и пресс-службе ГУВД Саратовской области говорили о том, что следствие ведет прокуратура, поэтому она и обязана давать отчет. Но источник Ъ в прокуратуре сказал, что операция планировалась в ГУВД и ответственность за ее "позорный исход" должна нести милиция». АНДРЕЙ Ъ-КОЗЕНКО (признан иностранным агентом), Саратов. Газета «Коммерсантъ» № 185 от 05.10.2004.

На прощание с братьями Бандориными в ДК «Саратовстекло» собрались около тысячи человек: сотрудники «Югтрансгаза» и медики, а также руководители и менеджеры практически всех саратовских банков. В траурной церемонии приняли участие председатель ГУ Центробанка по Саратовской области Юрий Зеленский, а также зампред облдумы Алексей Полещиков и представители полиции и прокуратуры.

«Больше нет уверенности в том, что кто-то из тех, кто здесь есть, не будет следующим", — говорил один из местных банкиров». АНДРЕЙ Ъ-КОЗЕНКО (признан иностранным агентом). Газета «Коммерсантъ» № 186 от 06.10.2004.

На следующий день после похорон Саратовская областная дума пригласила на заседание начальника ГУВД Саратовской области Александра Шинкарева и потребовала объяснить причины провала операции. По словам милицейского начальника, «его люди действовали профессионально, а контакт с преступниками не предполагался». Ответственность за случившееся глава управления возложил на Алексея Бандорина — якобы тот, оставив чемодан, направил свой фонарь на кусты, чем напугал и спровоцировал преступников.

Полиция возбудила дело об убийстве по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Расследование под личный контроль взял министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Уже тогда в прокуратуре делились предположением с прессой, что возможно преступники имеют боевую профессиональную подготовку. Найденная на месте преступления магнитная мина также указывала на связь преступников с военными и/или силовыми структурами.

Следствие стало изучать, кто из сотрудников саратовской полиции имел боевой опыт. 26 октября были задержаны шесть подозреваемых, среди которых — начальник второго боевого отделения СОБРа ГУВД по Саратовской области подполковник Валерий Жирнов и старший оперуполномоченный того же отделения капитан Николай Торгашов. Первый имел награды за первую чеченскую кампанию, второй состоял в следственной группе, которая занималась расследованием похищения и убийства Евгения Бандорина.

К каким выводам пришли следствие и суд — в следующей публикации «Ъ — Средняя Волга» в рубрике «Криминал минувших дней».

Никита Маркелов