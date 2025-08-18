Экс-сотрудников «Госкорпорации по ОрВД» будут судить за взятки в виде турпутевок

СКР завершил расследование дела двух бывших сотрудников ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» («Госкорпорация по ОрВД»). Их обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (Западного МСУТ) СКР. Материалы дела переданы в суд.

Как установило следствие, фигуранты в 2017-2018 годах помогли одной из компаний победить в конкурсах при госзакупках. Компания выиграла тендеры и заключила с госкорпорацией контракты на сумму около 75 млн руб.

За содействие сотрудники «Госкорпорации по ОрВД» получили взятки в виде туристических путевок, сказано в материалах дела. Их общая стоимость превысила 2,4 млн руб. Западное МСУТ ранее направило в суд дело взяткодателей: оно находится на рассмотрении.

Никита Черненко