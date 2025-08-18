Доли жителей Тамбовской области по ЖКХ превысили 1,8 млрд рублей

По данным на 1 июля 2025 года долги жителей Тамбовской области за услуги ЖКХ достигли более 1,82 млрд руб. Об этом сообщил на планерке в облправительстве в понедельник, 18 августа, врио вице-губернатора Евгений Зименко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его данным, долги тамбовчан по ЖКХ за год увеличились на 3,5%. На 1 июля 2024-го, задолженность составляла 1,76 млрд руб.

Одновременно в Тамбовской области снизился показатель собираемости платежей за ЖКХ с населения. Год назад он составлял 107,2%, на 1 июля 2025-го — 101,3%. В сфере водоснабжения и водоотведения собираемость ниже 100% (95,3%), также не полностью поступают платежи за электроэнергию (98,5%). Однако платежи за услуги теплоснабжения собираются с опережением (114,2%), такая же ситуация с газом (103,5%).

Еще выше долги тамбовского бизнеса по ЖКХ: как сообщил господин Зименко, они достигли на 1 июля 2025 года 4,3 млрд руб. В частности, предприятия должны 1,51 млрд руб. за тепловую энергию, 1,88 млрд руб. за газ, 856,2 млн руб. за электроэнергию, а также 380,1 млн руб. за водоснабжение и водоотведение.

Общая задолженность предприятий и частных лиц за услуги ЖКХ всех видов в Тамбовской области превышает, по последним данным, 6,45 млрд руб.

«Нужно отметить, что наличие задолженности за потребленные коммунальные услуги снижает общую оценку готовности муниципальных образований к подготовке к осенне-зимнему периоду»,— отметил на планерке Евгений Зименко.

Врио губернатора Евгений Первышов, комментируя доклад господина Зименко, отметил, что «действительно, проблемы копились годами, но и коллеги-главы муниципальных образований тоже не вчера пришли, тоже годами работают на своих должностях»: «Надо, коллеги, переосмыслить подходы к работе и расставлять приоритеты».

В июле стало известно, что мэрия Котовска Тамбовской области намерена расторгнуть концессию по строительству и эксплуатации котельных в 27-тысячном моногороде с ГК «Компьюлинк». Власти заявляют: концессионер, в прошлом месяце признанный банкротом, не провел испытания тепловых сетей. С конца 2023 года компания сама пыталась выйти из проекта, требуя компенсацию в 438 млн руб., но проиграла суд. Топ-менеджеры ГК вместе с бывшим вице-губернатором стали фигурантами уголовного дела о хищении на котовском проекте 119 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников