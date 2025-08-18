Спасение без риска

Ученые Московского физико-технического института изучили влияние селективных модуляторов эстрогеновых рецепторов (SERM) на риск развития рака эндометрия. Исследование особенно важно для пациенток в постменопаузе, получающих адъювантную терапию (дополнительное лечение, которое применяется после основного метода, в частности терапия, применяемая после операции на молочных железах) на фоне лечения других онкологических заболеваний. Статья опубликована в престижном международном научном журнале Molecular Simulation.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр молекулярно-динамической симуляции лазофоксифена (не имеет утеротропного эффекта, но не одобрен для лечения рака молочной железы)

Стандартный протокол лечения предменопаузального рака молочной железы — это использование препарата тамоксифена. Он помимо снижения риска рецидива может оказывать положительное влияние на здоровье костей и уровень холестерина в организме женщины. Однако есть и серьезная побочка: лекарство может стимулировать разрастание эндометрия и в постменопаузе приводить к раку матки. Риск превышал пользу, поэтому для пациенток в возрасте более 50 лет его использовать перестали.

Сейчас для лечения рака молочной железы у женщин в постменопаузе применяют блокаторы ароматазы (препараты, снижающие уровень эстрогенов, например «Летрозол» или «Анастрозол»). Они лечат основное заболевание, но могут вызывать вторичный остеопороз.

В поиске соединений, не имеющих таких ощутимых побочных эффектов, ученые МФТИ проанализировали восемь зарегистрированных и потенциальных лекарств — селективных модуляторов эстрогеновых рецепторов (SERM). Они подразделяются на утеротропные (способные вызывать рост эндометрия) и неутеротропные (лишенные этого эффекта).

«Мы собрали статистику по лиганд-белковым контактам. Сравнение двух классов модуляторов показало, что они по-разному взаимодействуют с рецептором. В частности, установлено, что прочные и стабильные контакты с аминокислотами Asp351 и Phe404 связаны с отсутствием утеротропной активности, а когда таких контактов нет, потенциальный риск рака эндометрия возрастает»,— рассказал первый автор статьи, сотрудник лаборатории структурно-функциональных исследований инновационных противоопухолевых средств МФТИ Дмитрий Шкиль.

Результаты исследования подчеркивают необходимость дальнейшего изучения механизмов действия SERM и их возможного влияния на здоровье женщин. По мнению авторов, полученные данные будут иметь значительные клинические последствия, особенно для постменопаузальных женщин, получающих адъювантную терапию.

Выявленные особенности модуляторов открывают перспективу создания новых соединений, способных предотвращать рецидивы гормонозависимого рака молочной железы без риска стимуляции эндометрия. На основе этих данных становится возможной разработка селективного препарата, обладающего терапевтической активностью и безопасного для применения у постменопаузальных женщин без увеличения риска развития рака эндометрия.

«Изучение структурно-функциональных отношений препаратов, использующихся для адъювантного лечения гормонозависимого рака молочной железы и имеющих свои недостатки, важно, поскольку позволит создать новое поколение более безопасных и полезных многофункциональных лекарств для женщин постклимактерического возраста, а возможно, и для безопасной и эффективной профилактики рака молочной железы у женщин всех возрастов, входящих в группу повышенного риска»,— пояснил руководитель проекта и заведующий лабораторией структурно-функциональных исследований инновационных противоопухолевых средств МФТИ Филипп Максимов.

Исследование поддержано Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (госзадание).

Пресс-служба МФТИ