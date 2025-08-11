Четыре человека погибли при обстрелах Черноземья за выходные
За прошедшие выходные ВСУ атаковали Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую области, в том числе с помощью беспилотников. По данным Минобороны, по макрорегиону выпустили как минимум 87 БПЛА.
Согласно сводкам оборонного ведомства, 21 БПЛА использовали для ударов по Белгородской области. При этом по данным губернатора Вячеслава Гладкова, по региону выпущены 181 дрон и БПЛА. В ходе артобстрелов за выходные по территории области использованы как минимум 91 боеприпас. В результате атак погибли четыре человека, шесть были ранены. Разрушены десятки домов, автомобилей, ряд инфраструктурных объектов и частных предприятий, наибольший урон — в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.
Еще 12 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев. Пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома. Режим опасности атаки БПЛА как на всей территории региона, так и на территории отдельных муниципалитетов (Бобровский и Бутурлиновский районы) объявлялся несколько раз.
Не менее 35 БПЛА ликвидированы над Курской областью, по данным Минобороны. Врио губернатора Александр Хинштейн о последствиях не сообщал. Еще 40 БПЛА сбили над Орловской областью, рассказал глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
За прошлые выходные от ударов ВСУ по Черноземью пострадали десять человек.