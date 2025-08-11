Четыре человека погибли при обстрелах Черноземья за выходные

За прошедшие выходные ВСУ атаковали Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую области, в том числе с помощью беспилотников. По данным Минобороны, по макрорегиону выпустили как минимум 87 БПЛА.

Последствия атак в Грайворонском округе Белгородской области

Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Согласно сводкам оборонного ведомства, 21 БПЛА использовали для ударов по Белгородской области. При этом по данным губернатора Вячеслава Гладкова, по региону выпущены 181 дрон и БПЛА. В ходе артобстрелов за выходные по территории области использованы как минимум 91 боеприпас. В результате атак погибли четыре человека, шесть были ранены. Разрушены десятки домов, автомобилей, ряд инфраструктурных объектов и частных предприятий, наибольший урон — в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.

Еще 12 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев. Пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома. Режим опасности атаки БПЛА как на всей территории региона, так и на территории отдельных муниципалитетов (Бобровский и Бутурлиновский районы) объявлялся несколько раз.

Не менее 35 БПЛА ликвидированы над Курской областью, по данным Минобороны. Врио губернатора Александр Хинштейн о последствиях не сообщал. Еще 40 БПЛА сбили над Орловской областью, рассказал глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

За прошлые выходные от ударов ВСУ по Черноземью пострадали десять человек.

Анна Швечикова