Путин встретился с главой Ростовской области Слюсарем

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в области с акцентом на состояние дел в промышленности и сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили проблеме укомплектованности медицинскими кадрами, вопросам поддержки участников СВО, говорится в сообщении.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Юрия Слюсаря состоялась 4 ноября 2024 года. Тогда господин Слюсарь был назначен врио губернатора. До этого он был генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации.