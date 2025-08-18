Екатеринбург вошел в топ-3 по объему строительства на июль

По итогам июля Екатеринбург вошел в тройку городов России по объему текущего строительства, сообщил в своем Telegram-канале руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его данным, каждый месяц в Екатеринбурге строится почти столько же жилья, что и в Санкт-Петербурге — на стадии строительства продается около 1,5-1,9 тыс. квартир, при этом объем нереализованных квартир достиг отметки в 65 тыс. «Еще год назад в Екатеринбурге строили на 1,4 млн кв. м меньше, чем в Краснодаре. Но уральский рынок, в отличие от кубанского, продолжил стремительно расти по предложению уже после отмены льготной ипотеки. На рынок продолжают выходить новые проекты и компании. В условиях падения продаж это не выглядит обосновано. Впрочем, в отличие от Краснодара, ситуация с распроданностью квартир в Екатеринбурге существенно лучше»,— отметил господин Хорьков.

Напомним, в Екатеринбурге в первом полугодии снизились темпы строительства жилья, а количество сделок с новостройками уменьшилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По информации УПН, за первые шесть месяцев 2025 года среднее количество сделок снизилось на 7-8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ирина Пичурина