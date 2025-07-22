«Застройщик сегодня злой и голодный»

В Екатеринбурге в первом полугодии снизились темпы строительства жилья, а количество сделок с новостройками уменьшилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Застройщики, чтобы стимулировать спрос, готовы предлагать скидки. Однако стоимость квадратного метра все равно продолжает расти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ситуацию на рынке недвижимости Екатеринбурга руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков представил на круглом столе «Строим будущее: итоги полугодия и новые горизонты». По его словам, застройщики переживают снижение темпов строительства вплоть до двукратного падения. В первом полугодии среднее количество сделок снизилось на 40% к аналогичному периоду 2024 года и на 7-8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин подтвердил тенденцию по устойчивому снижению спроса на строящееся жилье — около 40-60% к показателям прошлого года.

Председатель комитета по оценочной деятельности Российской гильдии управляющих и девелоперов Антон Вовк добавил, что жилая недвижимость становится менее популярной и как инвестиционный актив: среди вложений в недвижимости доля инвестиций в жилье снизилась с 47% до 20%. Большой интерес у инвесторов вызывает коммерческая недвижимость — офисные и складские помещения.

Господин Хорьков рассказал, что через два-три года ожидается снижение показателей ввода жилья из-за уменьшения числа старта проектов. Однако, по его оценке, это не предполагает падения объемов предложения.

«Мы стали запускать в работу меньше проектов, но продавать мы стали еще меньше, поэтому дефицита предложения мы не ждем»,— сказал он.

В Екатеринбурге, например, объем предложения за первую половину 2025 года вырос на 10%, темпы ввода жилья при этом стабильно превышают темпы его реализации.

Советник президента Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) по строительству и недвижимости Вадим Шамшурин рассказал, что новые проекты — это в основном либо жилье эконом-класса с низкой стоимостью строительства, либо, напротив, элитное жилье, которое меньше зависит от ипотеки.

Впрочем, несмотря на высокую ключевую ставку (20% — «Ъ-Урал») и сворачивание большинства программ льготной ипотеки, при покупке жилье все равно чаще всего используются заемные средства. По словам господина Хорькова, в первой половине 2025 года 62% сделок с жилой недвижимостью в Екатеринбурге были совершены с участием ипотеки (за аналогичный период прошлого года — 80%).

Директор Aleka Group Александр Матофаев заметил, что «застройщик сегодня злой и голодный», поэтому готов предлагать покупателю реальные скидки, которые удешевляют стоимость жилья.

По его оценке, задача по охлаждению рынка недвижимости частично реализована, однако стоимость квадратного метра все равно продолжает существенно расти из-за высокой стоимости земли, строительных материалов и фонда оплаты труда. По данным «Яндекс. Недвижимости», во втором квартале стоимость 1 кв. м нового жилья в объявлениях составила 164 тыс. руб., в реальных сделках — 144 тыс. руб.

Артемий Шурыгин отметил, что сейчас средние цены на жилье на стадии котлована равны, а в некоторых случаях и превышают стоимость квартир в строящихся домах. По его словам, эта ситуация связана с тем, что на этапе котлована девелоперы чаще выставляют на продажу недвижимость бизнес-класса, что отражается на статистике. Вторая причина — девелоперы испытывают давление со стороны банков и на начальном этапе строительства демонстрируют высокие цены, чтобы получить одобрение финансирования.

Анна Капустина