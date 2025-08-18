Экс-глава разведки Израиля: за каждого убитого «должны умереть 50 палестинцев»

Бывший командир военной разведки Израиля Аарон Халива считает, что за каждого израильтянина, убитого в тот день, «должны умереть 50 палестинцев». Об этом он заявил в ходе одной из бесед после своей отставки в августе прошлого года. Записи этих разговоров опубликовал израильский телеканал N12.

«Тот факт, что в Газе уже погибло 50 тыс. человек, необходим и важен для будущих поколений. За все, что произошло 7 октября, за каждого человека, погибшего 7 октября, должны умереть 50 палестинцев. Сейчас не имеет значения, что это были дети. Я говорю не из чувства мести. Я обращаюсь к будущим поколениям. Им время от времени нужна Накба, чтобы они чувствовали цену своим действиям. В этом безумном регионе другого выбора нет»,— заявил бывший глава разведки.

Накба (в переводе с арабского «катастрофа») — термин, используемый арабами для обозначения событий 1948 года, когда в результате войны с Израилем свои дома были вынуждены покинуть сотни тысяч палестинцев.

Кирилл Сарханянц