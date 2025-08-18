ЦБ выпустил памятную монету с изображением Саур-Могилы

Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 50 руб. с изображением мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР.

В сообщении ЦБ указано, что монета диаметром 28 мм сделана из недрагоценных металлов. Она состоит из диска и внешнего кольца, на лицевой и оборотных сторонах есть выступающий кант. На одной из сторон монеты изображена часть мемориального комплекса, а также надписи «Саур-Могила» и «Год защитника Отечества».

Саур-Могила — курган высотой 277,9 м в Шахтерском районе ДНР. Высота имела стратегическое значение в годы Великой Отечественной войны. Во время боев в 2014 году большая часть мемориального комплекса была разрушена, в том числе — памятник солдату, который изображен на памятной монете. В 2022 году Саур-Могила была восстановлена.