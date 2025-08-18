Рекордсмен «Спартака» по числу очков за сезон Голдобин продолжит карьеру в СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА забрал форварда Николая Голдобина из списка отказов. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Ранее московский «Спартак» поместил 29-летнего нападающего в список отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ мог предложить игроку продолжить карьеру в его системе. Агент Голдобина Сергей Исаков заявлял, что форварду «поступило предложение из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и, с большой вероятностью, он его примет».

Голдобин представлял «Спартак» с 2023 года. Его контракт с командой был рассчитан до мая 2026 года. В феврале 2024 года форвард установил новый клубный рекорд по количеству очков в регулярном сезоне — 78 (37 голов+41 передача) за 68 матчей. Также Голдобин играл за московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Всего в КХЛ провел 339 матчей, в которых набрал 277 очков (120+157). В НХЛ представлял клубы «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс».

Таисия Орлова