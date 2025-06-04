Рыбное производство в Северной Осетии выросло на 29%
Северная Осетия нарастила выпуск рыбы почти на треть
Производство рыбы в Северной Осетии за январь-апрель 2025 года выросло на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 2 тыс. т. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства республики.
Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ
Объем реализации рыбной продукции достиг 1,2 тыс. т, что превышает показатели 2024 года на 27,7%.
В пресс-службе ведомства пояснили, что наращивание объемов выпуска ведется в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Северная Осетия в первом квартале 2025 года увеличила производство рыбы на 26,1% до 1,602 тыс. т. Объем реализации вырос на 42,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.