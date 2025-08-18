Администрация Екатеринбурга включит ДК «Химмаш» в программу КРТ

Администрация Екатеринбурга точно включит ДК «Химмаш» в программу комплексного развития территорий (КРТ). По словам главы Главархитектуры Екатеринбурга – главного архитектора Руслана Габдрахманова, параметры по данной территории и ее включению в программу могут объявить уже в сентябре. Ранее вопрос о включении ДК в программу обсудили мэр Алексей Орлов и глава Свердловской области Денис Паслер.

«Задача поставлена сохранить социальный объект в составе этого КРТ. Будет он отдельно стоящий, встроенный или пристроенный — с этим надо разбираться на этапе проекта. Но поручение есть и оно будет выполнено»,— рассказал господин Габдрахманов.

Напомним, ДК «Химмаш» принадлежит компании AVS Group депутата Заксобрания Свердловской области Валерия Савельева. Собственник хотел снести здание, но власти города договорились об отмене решения и совместной работе по сохранению объекта.

Мария Игнатова