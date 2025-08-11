С 11 по 15 августа теплоэнергетики проведут испытания в девяти районах Петербурга

С понедельника 11 августа по пятницу 13 августа теплоэнергетики проведут 17 испытаний в девяти районах Санкт-Петербурга, их будут выполнять «ТЭК СПб», «Петербургтеплоэнерго» и «ТЕПЛОЭНЕРГО». Об этом сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы пройдут в Московском, Фрунзенском, Красносельском, Красногвардейском, Невском, Центральном, Выборгском, Курортном и Пушкинском районах. В ходе испытаний давление в трубах увеличивается на четверть от обычного, а температура снижается до 40 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Теплосеть СПб» проведет гидравлические испытания в трех районах Петербурга.

Артемий Чулков