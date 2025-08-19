К читателям газеты «Коммерсантъ»

Преображение Господне

Великий христианский праздник Преображения (греч. μεταμόρφωσις — изменение образа) Господня на горе Фавор отражает события, которые произошли незадолго до крестных страданий Спасителя.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перед Своими учениками — апостолами Петром, Иаковом и Иоанном — Иисус Христос явил Свою Божественную славу. Впервые Бог, принявший на Себя человеческий образ, явил Свое Божество. Евангелист Матфей описывает это событие так: «И преобразился Он пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2). Святые отцы в своих толкованиях события Преображения указывают на то, что для апостолов это было подтверждением их веры во Христа Спасителя, и особенно для Петра, который получил дар веры и исповедал Христа Сыном Бога Живаго (Мф. 16:16), то есть Богом по природе, потому что «смерть над Ним не властна» (свт. Кирилл Александрийский). Ведь за шесть дней до Фаворского Преображения Христос называет Петра «блаженным», так как он сподобился снисхождения Божией благодати, которая открыла ему истину Божества Иисуса Христа.

Спаситель именует апостола «Кифой» (греч. Πέτρος — камень), указывая, что на твердой, как скала, вере Петра в дальнейшем будет построена Церковь Христова — собрание людей, имеющих такую же твердую веру во Христа Спасителя: «На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Апостол Иаков был взят Христом на Фавор как праведник, а любимый ученик Христа — Иоанн — как будущий «зритель неизреченных откровений». Христос открыл Себя Своим ученикам таким, каким Он был всегда,— Сыном Божиим, Вторым Лицом Святой Троицы. Свет, исходящий от Христа на Фаворе, преобразил учеников, дал им способность к восприятию Божественной силы благодати, которая преображает этот мир в ответ на веру людей во Христа, Который есть Путь, Истина и Жизнь (Ин. 14:6). Божественное достоинство Христа было не только явлено ученикам зримо, но и подтверждено голосом Отца Небесного: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:5). Отныне апостолы должны были иметь послушание по вере, а не руководствоваться доводами разума, который подвергся дьявольской атаке «помутнения», когда наши прародители нарушили заповедь Бога Отца в раю (Быт., гл. 3).

Чтобы уверить учеников, что Христос есть истинный Бог, а значит, обладает абсолютной властью над жизнью и смертью, во время Преображения на Фаворе являются умерший пророк Моисей и взятый живым на Небо пророк Илия. Они низко склоняют головы перед Христом, Который открывает им, а затем и Своим ученикам суть Своего посланничества, Боговоплощения, предстоящего Распятия и Воскресения. Преображение Господне — это призыв к нам, людям, привыкшим измерять свою жизнь и строить ее по умозаключениям поврежденного грехом разума, стать способными к получению Фаворского света Истины через твердую веру во Христа, Сына Бога Живаго. Мы призваны к обожению, которое наполнит наши сердца светом и изгонит из них тьму. Фаворский свет никогда не бездействует, даже если кажется, что тьма побеждает наш мир. Будем стремиться жить во свете и не переходить на сторону тьмы, «ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (Мф. 16:27). С праздником Преображения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский