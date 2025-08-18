С начала года курскому бизнесу, пострадавшему от вторжения ВСУ, выделили 183 млн

Более 183 млн руб. с начала 2025 года выделено Курской области из федерального бюджета на компенсацию утраченного из-за украинского вторжения имущества индивидуальных предпринимателей и организаций, сообщил на заседании регионального правительства врио заместителя губернатора Геннадий Бабаскин.

В частности, он доложил, что 13 августа правительство России выделило на эти цели 9,2 млн руб., которые предполагается распределить между 23 предпринимателями и компаниями. Кроме того, идет согласование постановления о выделении еще 9,1 млн руб.

В начале августа председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область в 3 млрд руб.

Юрий Голубь